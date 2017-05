6 topstemmen gaan door naar de finale van 'The Voice Kids'

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2017

De drie teams van 'The Voice Kids' zijn klaar voor een spetterende finale! Nadat coach Sean Dhondt zijn kandidaten Noralie en Tim al een finaleplaats bezorgde, deed Laura Tesoro vorige week hetzelfde met Robin en Oona.

Nu ook de laatste Battles van team Josje achter de rug zijn, werd de groep van finalisten vervolledigd met Katarina en Abobaker. Eén van deze zes gaat op vrijdag 2 juni naar huis met de titel 'The Voice Kids 2017' én een studiebeurs van 10.000 euro. De winnaar krijgt ook de kans om een eigen single op te nemen.

De voorbije weken hebben coaches Laura, Sean en Josje hun teams flink uitgedund zodat alleen de zes allerbeste stemmen overblijven. Deze zes strijden volgende week voor de overwinning. Gaat Sean na 3 seizoenen voor het eerst met een overwinning aan de haal? Of wordt hij geklopt door nieuwkomer Laura of Josje? Het verdict volgt na een wervelende finaleshow waarin de kids nog één keer alles op alles zetten.

NORALIE EN TIM VOOR TEAM SEAN

Noralie (14, Ledeberg) haalde de Vanessa Paradis in zich naar boven met haar Blind Audition op Be My Baby. In de Battles kon ze haar coach Sean helemáál overtuigen met Lay Me Down van Sam Smith, dat ze zong tegen Lien en Julie. Ook Tim (13, Hasselt) legde de lat meteen hoog met zijn auditie op This Town van Niall Horan, waarmee hij de drie coaches liet afdrukken. Zijn Battle op We Found Love van Rihanna ft Calvin Harris won hij van Jill en Moira.

ROBIN EN OONA VOOR TEAM LAURA

Robin (13, Ieper) belandde in team Laura dankzij zijn warme stem en een straffe cover van Die In Your Arms van Justin Bieber. In zijn Battle op Want To Want Me van Jason Derulo klopte hij teamgenoten Bo en Cindy. Oona (15, Sint-Amands) is de oudste kandidate uit het 'Voice Kids'-seizoen en blonk tijdens de audities uit met Spirits van The Strumbellas. In de ring won ze de strijd van Jill en Nathan met een sterke performance op Issues van Julia Michaels.

KATARINA EN ABU VOOR TEAM JOSJE

Zowel Abobaker (13, Brasschaat) als Katarina (13, Gent) zorgde voor één van de hoogtepunten in The Voice Kids. Met hun auditie raakten ze allebei een gevoelige snaar bij de coaches én kijkend Vlaanderen. Abu droeg My Heart Will Go On van Céline Dion op aan alle bootvluchtelingen. In de Battles ontroerde hij coach Josje tot tranen toe en zong hij samen met Senne en Delano Breakeven van The Script. Katarina werd met haar auditie uitgeroepen tot de Whitney Houston 2.0 en blies iedereen weg met I Have Nothing. In de Battles zong ze met Lotte en Julliette de sterren van de hemel op Rockabye van Clean Bandit.

'The Voice Kids' (finale!), vrijdag 2 juni om 20.35 uur bij VTM.