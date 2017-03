281 kandidaten voor het voorprogramma van Thomas Vanderveken

Foto: Canvas - VRT 2016

Begin januari lanceerde Thomas Vanderveken een oproep naar amateurmuzikanten die op 7 december samen met hem een klassiek concert willen spelen met Brussels Philharmonic. Dat optreden kadert in zijn nieuwe Canvas-reeks 'Thomas Speelt het Hard'.

Thomas probeert tegen dan het pianoconcerto van Edvard Grieg onder de knie te krijgen. Maar hij zoekt dus ook nog iemand om het voorprogramma te spelen.

Iedereen mocht zich inschrijven met een muziekstuk naar keuze. Gisteren werd de inschrijvingsperiode afgesloten: liefst 281 mensen hebben zich aangemeld. Zij gaan net als Thomas Vanderveken de uitdaging aan om hun stuk de volgende maanden zo goed mogelijk in te studeren. Die vorderingen kunnen ze tonen op www.speelhethard.be, waar ze regelmatig video-updates kunnen posten om hun vorderingen te tonen.

De jongste kandidaat is 7, de oudste 83. Piano is het populairste instrument, gevolgd door dwarsfluit en viool. Maar er zijn ook 15 gitaristen, 12 zangers, 9 trompettisten, 9 hoboïsten, enzovoort, tot zelfs een castagnettenduo en een doedelzakspeler toe.

Midden september kiest Thomas samen met een Canvas-jury negen finalisten. Zij beoordelen niet alleen het eindresultaat, maar ook de vooruitgang die de kandidaten ondertussen gemaakt hebben. Het publiek kiest de tiende finalist door te stemmen op www.speelhethard.be. De tien finalisten mogen op 28 oktober optreden tijdens Klara's 'Iedereen Klassiek' in Brugge.

Daar zal een nieuwe professionele jury met onder andere Thomas Vanderveken beslissen wie op 7 december 2017 als voorprogramma van Thomas het podium op mag.

'Wauw! Wauw! Hoe cool is dat! 281 mensen die meedoen met Speel het hard. Ik vind dat geweldig!' - Thomas Vanderveken

Bont muzikaal gezelschap

Het is een bonte groep gepassioneerde muziekbeoefenaars die zich heeft ingeschreven op www.speelhethard.be : wellicht een staalkaart van wie er in het DKO (Deeltijds KunstOnderwijs) aan de slag is. 150 pianisten, 20 violisten, 1 altviolist, 18 cellisten, 18 dwarsfluitisten, 15 gitaristen, 12 zangers, 12 hoornisten, 9 trompettisten, 9 hoboisten, 6 saxofonisten, 5 klarinettisten, 4 organisten, 3 fagottisten, 3 accordeonisten, 3 harpisten, 2 contrabassisten, 2 trombonisten, 1 eufoniumspeler, 1 vibrafonist, 1 xylofonist , 1 drummer, 1 castagnettenduo, 1 dirigent, en 1 doedelzakspeler.

Er hebben zich ook een aantal kamermuziekgroepen aangemeld: duo’s, trio’s, kwartetten, en zelfs een 8-stemmig zangensemble. Broers en zusjes doen mee. Een pianolerares heeft meteen haar hele klasje ingeschreven. Een paar deelnemers gaan de uitdaging aan op twee verschillende instrumenten. De jongste is 7 jaar, de oudste 73. Bij de oudere deelnemers valt het op dat velen een oude droom weer oppakken: ze zijn ooit met muziek maken gestopt, maar krijgen nu door Thomas’ uitdaging een impuls om hun hobby nieuw leven in te blazen.

Een aantal deelnemers springt bijzonder in het oog. Vanuit Finland meldt fagottiste Elke zich aan; dwarsfluitiste Tereza is een migrante die Nederlands leert, pianiste Martine wil de klimaatzaak onder de aandacht brengen, Gillian doet mee in volle chemotherapie.

De medewerking van talloze leraressen en leraars uit het Deeltijds KunstOnderwijs is opvallend: in de eerste filmpjes zien we velen van hen lesgeven aan een deelnemer, of raad geven, of soms zelfs hun leerling voorstellen.

En nu maar oefenen

Nu komt het er voor de kandidaten op aan om hun stuk in te studeren. Wie niet meedoet, kan de deelnemers aanmoedigen met berichtjes bij hun profiel op www.speelhethard.be , of kan voor hen stemmen. Wie het meeste stemmen haalt, krijgt een wildcard voor de finale op 28 oktober tijdens Klara's 'Iedereen Klassiek' in Brugge. Daar spelen in totaal 10 finalisten: naast de 'wildcard' ook 9 door de Canvasjury gekozen. Zij beoordelen niet alleen het eindresultaat, maar ook de vooruitgang die de kandidaten ondertussen gemaakt hebben.

Wie de finale wint, speelt het voorprogramma van Thomas Vandervekens concert met het Brussels Philharmonic op 7 december in Flagey. Daar laat Thomas het resultaat van zijn uitdaging zien: op 1 jaar tijd het Pianoconcerto van Grieg instuderen.