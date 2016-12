25 jaar 'Familie'! Zo begon het allemaal in 1991...

25 jaar 'Familie', dat kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan. VTM bracht vandaag, dag op dag, in 1991 de allereerste Vlaamse soap op het scherm. 25 jaar later is 'Familie' nog steeds een vaste waarde voor de commerciële zender.











Op maandag 30 december 1991 gaf VTM de aftrap van 'Familie'. Vlaanderen kreeg voor het eerst een dagelijkse portie Vlaamse soap op het scherm. Toen nog klokvast om 18.30 uur, maar al snel kreeg 'Familie' een vaste plek na 'Het Nieuws'.



'De dagelijkse beslommeringen van een weduwe en haar vier kinderen... En het gaat er pittig aan toe, reken maar!', zo werd 'Familie' voorgesteld aan de Vlaamse kijker.





De soap werd een succes en was de perfecte locomotief voor de VTM-avond. Vlaanderen smulde van zijn de gebeurtenissen van de familie Van den Bossche. 'Familie' is met zijn 25 jaar dan ook de langstlopende Belgische soap. Meer nog, het is zelfs de langstlopende soap van het Europese vasteland. De VTM-soap heeft de afgelopen jaren heel wat acteurs en actrices zien komen en gaan. Enkel Jef De Smedt (Jan Van den Bossche) en Annie Geeraerts (Anna Dierickx - de bomma) zijn er vanaf het begin bij.



Regelmatig werd 'Familie' in een nieuw kleedje gestoken. Naast de technische verbeteringen, de tijdsprongen en de vele castwissels vielen natuurlijk de aangepaste intro's op. TV-Visie neemt je terug mee in de tijd. Zin in een portie nostalgie? Bekijk dan zeker de Youtube-compilatie van de intro's van 'Familie' door de jaren heen!







Lees ook: