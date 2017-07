24 Hours Of Zolder op Eleven Sports

In het weekend van 19 en 20 augustus zit je bij Eleven Sports op de eerste rij voor de 24 Hours of Zolder. Dit historische evenement op Belgische bodem is een van de vijf races van het Belcar Endurance Championship en Eleven Sports heeft de exclusieve liverechten verworven voor dat prestigieuze kampioenschap.

Eleven Sports wordt bovendien titelsponsor van de 24 Hours of Zolder, dat vanaf nu dus als de 'Eleven Sports 24 Hours of Zolder' zal bekendstaan.

In de 24 Hours of Zolder strijden zo’n 300 piloten, in meer dan 60 verschillende bolides en in 6 verschillende categorieën, tegen elkaar, zichzelf en de tijd. In 24u proberen ze zoveel mogelijk rondes te rijden op het Limburgse racecircuit. Naast gevestigde namen als Anthony Kumpen en de gebroeders Koen en Kris Wauters zal Tom Boonen, die na zijn wielercarrière een nieuwe uitdaging heeft gevonden in de autosport, in Zolder zijn 24u-debuut maken.

De 24 Hours of Zolder vormt samen met manches tijdens de TCR Benelux Belcar Trophy (in Spa), het New Race Festival, de Zolder Superprix en de Nascar Finals (alle drie eveneens in Zolder) het Belcar Endurance Championship. Eleven Sports heeft de exclusieve live uitzendrechten verworven voor de vijf evenementen van het Belcar Endurance Championship, dat overigens ook het officiële Belgisch Kampioenschap Endurance is. In het weekend van 19 en 20 augustus zal met de 24 Hours of Zolder het startschot gegeven worden. ELEVEN SPORTS wordt bovendien ook de titelsponsor van het evenement, evenals van het volledige Belcar Endurance Championship.

Naast de live-covering van de race volgt Eleven Sports ook de piloten en hun teams in de aanloop naar de wedstrijd. Het geheel van live-verslaggeving, reportages en infotainment zullen de kijkers doorheen de 24 uur loodsen alsof ze er zelf bij zijn. Ook de social media van Eleven Sports zullen bovenop de race zitten met extra info en leuke content vanop Zolder.

'De 24 Hours of Zolder is een begrip in de Belgische autosportwereld', aldus Anouk Mertens, Managing Director, Belgium, Eleven Sports. 'Wij zijn dan ook verheugd dat de organisatie van het Belcar Endurance Championship de komende 5 jaar met Eleven Sports in zee wil gaan voor de live captatie van hun kampioenschap. De aanwezigheid van grote namen als Koen Wauters en Tom Boonen past binnen de strategie van Eleven Sports om topsport een lokale verankering te geven.'

Alle races zijn integraal live te volgen op Eleven Sports 3: via Proximus, op www.elevensports.be en in de Eleven Sports app (in HD). De topmomenten van de races worden ook live uitgezonden op Eleven Sports 1. Dat kanaal is bij alle providers (Proximus, VOO, Telenet, Orange en SFR) beschikbaar.