'2 Meisjes op het Strand' in augustus terug bij VTM

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2016

Na het succes van vorige zomer was al bekend dat VTM met een nieuwe editie kwam van het muziekprogramma '2 Meisjes op het Strand'. Dat zal weer in Oostende worden opgenomen en de laatste drie vrijdagen van augustus te zien zijn op tv.

Dit jaar kiest VTM voor vier nieuwe meisjes die het muziekfeest mee aan mekaar zullen praten. De uitverkorenen dit jaar zijn Josje Huisman, Laura Tesoro, Tine Embrechts, Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans en Olga Leyers. Wie met wie zal presenteren, is nog niet geweten.

Dit jaar worden de drie afleveringen in twee keer opgenomen, opnieuw in Oostende. In Het Laatste Nieuws laat VTM weten dat het gaat om een optimalisatie van het opnameschema. En zo krijgen bezoekers ook meer artiesten op één avond te zien.

Aan het concept van '2 Meisjes op het Strand' wijzigt op televisie verder niets. Details over de opnames en uitzendingen zullen later worden bekend gemaakt.

Bron: Het Laatste Nieuws